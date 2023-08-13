Донецк, 14 августа, 2023, 01:22 — ИА Регнум. Ещё один мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка Донецкой Народной Республики со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

«Поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк… ранен мужчина 1956 года рождения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Как передавало ИА Регнум, ранее в воскресенье мэр Горловки Иван Приходько в своём Telegram-канале сообщил, что один мирный житель города погиб при обстреле со стороны украинских военных. По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ в первой половине дня 13 августа девять раз обстреляли Горловку.

Утром того же дня Вооружённые силы Украины менее чем за час выпустили по трём населённым пунктам ДНР 34 единицы различных боеприпасов. Под огнём артиллерии оказались Донецк, Горловка и Озеряновка.