Донецк, 17 августа, 2023, 23:12 — ИА Регнум. В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ получила ранения мирная жительница. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По уточнённым данным за 17 августа о пострадавших среди гражданских лиц в городах ДНР в Донецке по улице Правовой, 86 ранена женщина 1966 года рождения.

Накануне представительство неоднократно сообщало об обстрелах Куйбышевского и других районов Донецка со стороны украинских боевиков.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа ещё один мирный житель, мужчина 1956 года рождения, пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка.

Мэр Горловки Иван Приходько в своём Telegram-канале сообщил, что один мирный житель города погиб при обстреле со стороны украинских военных. По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ в первой половине дня 13 августа девять раз обстреляли Горловку.