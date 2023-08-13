Горловка, ДНР, 13 августа, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Мирный житель Горловки в ДНР погиб в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил 13 августа глава города Иван Приходько в своём Telegram-канале.

Сергей Батурин/РИА Новости Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ

«В результате обстрела посёлка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны украинских бандформирований погиб мирный житель. Вечная память», — сообщил Приходько.

По данным СЦКК, ВСУ обстреляли Горловку девять раз с начала суток: в 06:10, 06:20, 06:25, 06:30, 09:25, 09:45, 10:20, 11:30 и 11:50 мск. Удары рано утром ВСУ в основном нанесли по Центрально-Городскому району.

В 11:30 мск украинская армия выпустила по Никитовскому району Горловки три снаряда калибра 152 мм, в 11:45 мск — четыре снаряда. ВСУ вели обстрел со стороны города Дзержинска.

Как сообщало ИА Регнум, сегодня днём Приходько написал в своём канале о ранении трёх жителей Горловки при обстреле со стороны ВСУ.

Также он опубликовал фотографии последствий обстрела, который накануне, 12 августа, устроили ВСУ. В Никитовском районе пострадал жилой массив «Строитель».