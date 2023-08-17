Минск, 17 августа, 2023, 20:56 — ИА Регнум. Россия в феврале–марте 2022 года могла быстро взять Киев, но это привело бы к огромному числу жертв, поэтому от такого плана отказались, заявил 17 августа в интервью украинской журналистке Диане Панченко президент Белоруссии Александр Лукашенко. Запись интервью размещена на YouTube-канале журналистки.

Иван Шилов ИА Регнум

Лукашенко рассказал об одном из своих разговоров с президентом России Владимиром Путиным, в котором обсуждалось, что ВСУ прячут вооружение и солдат в жилых кварталах и за социальными объектами.

«Как, говорит, воевать по-военному с ними. Вот, говорит, проводим точечную операцию. Мы на окраине Киева, мы не можем бить, как они, без разбора. То есть он переживал за то, что придется там воевать так, что на месте школы этой ничего не останется», — сказал президент Белоруссии.

Он также отметил, что представление о том, будто президент Украины Владимир Зеленский сыграл какую-то роль в ситуации с боями в Киеве, совершенно не соответствует действительности.

«Зря он себе приписывает этот подвиг, которого там не было. Путин отвел эти войска от Киева. Да он сидел в погребе в это время, Диана. Зеленский твой сидел в это время в погребе. Он никого и ничего не отражал. А военные видели, чем это закончится», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум ранее, президент Белоруссии в ходе интервью также заявил, что военного конфликта на Украине можно было избежать, а сейчас его ещё не поздно остановить, но если киевские власти продолжат отказываться от переговоров без предварительных условий, то дело может завершиться прекращением существования Украины.

Белоруссия не намерена принимать участие в активных боевых действиях на Украине, в таком участии нет смысла, поскольку армия Белоруссии не слишком велика, отметил также Лукашенко. При этом он заявил, что если ВСУ перейдут белорусско-украинскую границу, то подход Минска изменится.