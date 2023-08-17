Москва, 17 августа, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Одной из важнейших задач является обновление парка общественного транспорта в России. Об этом 17 августа заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наша важнейшая задача — обновление парка общественного транспорта», — сказал Путин.

Он отметил, что сегодня регионы заявляют о том, что до 2030 года им нужно обновить более 57 тыс. автобусов, 5 тыс. троллейбусов и 4 тыс. трамваев. При этом необходимость в таких транспортных средствах будет только расти с учётом развития новых маршрутов.

Глава государства добавил, что при решении этих задач опираться нужно на российскую промышленность.

Президент подчеркнул, что общественный транспорт должен обновляться во всех регионах. Причём системной задачей является обеспечение ежегодного снижения среднего возраста парка.

«Общественный транспорт во всех регионах страны должен не ветшать, а молодеть. Эта задача должна быть обязательно выполнена. Я прошу правительство принять все необходимые меры», — сказал Путин.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин прибыл в Манеж на выставку «Год нового транспортного каркаса». Президенту продемонстрировали обновлённый подвижной состав рельсового транспорта Москвы.

Кроме того, глава государства дал старт движению по МЦД-3. Таким образом, в Москве и Подмосковье заработала линия Зеленоград — Раменское, пересадку с неё можно сделать на метро, МЦК и пригородные направления. Пересадки будут бесплатными.