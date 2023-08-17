Москва, 17 августа, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в Манеж на выставку «Год нового транспортного каркаса». Президенту продемонстрируют обновленный подвижной состав рельсового транспорта Москвы.

Кристина Кормилицына/POOL/TACC Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин

Главу государства встретил мэр Москвы Сергей Собянин. Ожидается, что российский лидер осмотрит современные вагоны «Иволга 3.0» и «Москва-2020», ознакомится с достижениями и развитием транспортной системы Москвы.

Уточняется, что Владимир Путин также даст старт движению по третьему Московскому центральному диаметру.

Как передавало ИА Регнум, на территории Новой Москвы в Троицком и Новомосковском округах ведётся активное строительство сети новых магистральных улиц. По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, в Новой Москве создаётся транспортный каркас — магистральная улично-дорожная сеть развивается в радиальном и поперечном направлении, дальнейшем, метро и железная дороги вовлекаются в общественный транспорт.

Ранее Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира. Он отметил, что транспортные проблемы Москвы, казалось, невозможно решить, но они решаются эффективно. Российский лидер добавил, что Москва по очень многим оценкам независимых, компетентных экспертов признаётся одним из лучших мегаполисов мира. В этой связи президент выразил надежду, что Москва будет дальше развиваться в таком же ключе.