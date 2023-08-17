Берн, 17 августа, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Имеющая нейтральный статус Швейцария планирует развивать сотрудничество с НАТО и ЕС в военной сфере, а также увеличить военный бюджет до 1% ВВП к 2030 году. Соответствующий доклад опубликован 17 августа на сайте Федерального совета страны.

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В документе указано, что ситуация с безопасностью в Европе в последние годы ухудшилась, поэтому армия должна усилить свои оборонительные возможности во всех сферах деятельности. Укрепляя сотрудничество с НАТО, Евросоюзом и соседними государствам должно позволить армии лучше, чем раньше, использовать опыт и стандарты других вооруженных сил, говорится в докладе.

Уточняется, что на первом этапе укрепления обороноспособности страны на эти цели планируется направить порядка 13 млрд франков (около $14,8 млрд).

«Финансировать данные инвестиции позволит решение Федерального совета и парламента о постепенном повышении бюджета армии до 1% ВВП», — говорится в документе.

Как передавало ИА Регнум, Федеральный совет Швейцарии утвердил с 16 августа 2023 года меры 11-го пакета санкций Евросоюза против России. В документе также говорится о том, что Федеральный совет принимает возможности, предусмотренные Евросоюзом в отношении предоставления исключений в гуманитарном секторе и исключений, разрешающих продажу швейцарских активов в России.

МИД РФ ранее указывал, что Швейцария в своей антироссийской политике давно перестала быть нейтральным государством. Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. Швейцария была включена в этот список.