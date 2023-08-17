Москва, 17 августа, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос создания в Москве особой экономической зоны (ОЭЗ) в сфере киноиндустрии, сказано в перечне поручений, опубликованном 17 августа на сайте Кремля.

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Как говорится в документе, глава государства поручил также кабмину совместно с правительством Москвы рассмотреть специальные меры поддержки резидентов этой особой экономической зоны. В частности, предоставление налоговых льгот, субсидий и грантов.

Кроме того, Путин поручил проработать вопрос оказания финподдержки разработчикам программ, используемых в российской киноиндустрии, а также скорректировать законодательство для возможности полного госфинансирования анимационных фильмов для детей.

«Доклад — до 30 сентября 2023 года», — уточняется в поручении. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Как передавало ИА Регнум, до 2025 года в России могут отказаться от защиты прав авторов фильмов из недружественных стран. Соответствующий законопроект разработали в Совете Федерации.

Таким образом, кинотеатры смогут выйти на уровень безубыточности, что поможет сохранить данный сегмент по экономическим показателям, в частности по показателям занятости, пояснил глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов.

Ранее он признался, что прекращение из-за спецоперации лицензирования фильмов для зрителей из России зарубежными компаниями противоречит нормам международного права и расценивается как злоупотребление правами правообладателей.