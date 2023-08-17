Вена, 17 августа, 2023, 06:54 — ИА Регнум. Огромным риском для Киева обернётся участие в боевых действиях последней предназначенной для наступления бригады ВСУ на фоне усиления российского натиска. Об этом в беседе с газетой Tagesspiegel заявил полковник Вооружённых сил Австрии Маркус Райснер.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам офицера, украинские войска были вынуждены перебросить свои силы в район между Купянском и Кременной.

«Развёртывание этих сил сокращает пространство для манёвра Украины для дальнейшего наступления в центральном направлении, которое идет с 4 июня <…>. Поэтому существует риск быть связанным одновременно на нескольких фронтах», — сказал Райснер.

Передислокация на фронт последней из наступательных бригад может привести к серьёзным проблемам для украинских войск, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка на купянском направлении осложнилась для украинской армии. ВСУ ведут оборону города, сказал он. Командующий добавил, что российские военные могут блокировать, а затем войти в Купянск. По словам Сырского, на артёмовском направлении ситуация для ВСУ тоже сложная.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин 16 августа на своём YouTube-канале заявил, что ВСУ терпят поражение в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки командования продвигаться. Киевское руководство за 2,5 месяца активных боёв не достигло никаких результатов и загнало свою армию в тупик, потеряв большую часть вооружений. По словам Соскина, в ВСУ уже не хватает даже патронов и стрелкового оружия.