Киев, 16 августа, 2023, 20:02 — ИА Регнум. ВСУ терпят поражение в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки командования продвигаться. Об этом 16 августа заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube±канале.

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«Контрнаступление ВСУ вылилось в то, что российские войска уже подошли к Купянску. Вот вам и результат. Под Марьинкой и Лиманом россияне наступают. Авдеевка — россияне наступают», — сказал Соскин.

Он добавил, что киевское руководство за 2,5 месяца активных боёв не достигло никаких результатов и загнало свою армию в тупик, потеряв большую часть вооружений.

По словам Соскина, в ВСУ уже не хватает даже патронов и стрелкового оружия.

Как сообщало ИА Регнум, командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что для украинской армии обстановка на купянском направлении осложнилась. Он добавил, что российские военные могут блокировать, а затем войти в Купянск. При этом, по его словам, на артёмовском направлении ситуация для ВСУ тоже сложная.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что предварительные итоги боевых действий в зоне специальной военной операции показывают, что военный ресурс украинской армии почти исчерпан.