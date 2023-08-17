Киев, 17 августа, 2023, 04:26 — ИА Регнум. Украинские власти работают над получением приглашения на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Индии, приводит издание «Европейская правда» заявление заместителя министра иностранных дел Украины Николая Точицкого.

Сергей Корсун ИА REGNUM Индия G20

«Мы и партнёры работаем над тем, чтобы быть среди приглашённых — и с Индией, и с другими партнёрами, которые есть среди участников этого саммита. Вместе с партнёрами работаем над тем, чтобы получить приглашение на саммит», — сказал украинский чиновник.

Представители Украины, по словам Точицкого, заинтересованы в мероприятии из-за возможности обсудить экономические проблемы.

Саммит «Двадцатки» пройдёт 9–10 сентября 2023 года в Нью-Дели.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Украину не пригласили на саммит G20 в Нью-Дели, так как на нём будут рассматриваться вопросы экономического развития, а не глобальной безопасности. Дипломат также напомнил, что приглашения на саммит уже разосланы.

В 2020 и 2021 годах президент России Владимир Путин участвовал в саммитах G20 по видеосвязи. В 2022 году Россию на встрече лидеров «Большой двадцатки» представлял глава МИД Сергей Лавров. Ясности, кто будет возглавлять делегацию России на саммите G20 в 2023 году, пока нет, заявил 4 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом в Кремле не исключили возможности поездки Путина на саммит в Индию.