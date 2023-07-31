Москва, 31 июля, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Неизвестные, под видом съёмки в сериале про 90-е, пытались уговорить начинающую 19-летнюю российскую актрису одеться в цвета украинского флага и прийти к зданию ФСБ на Лубянке. По словам анонима, представившегося кастинг-директором, у здания ФСБ должны якобы пройти съёмки нового сериала. Однако, как выяснилось, сообщение оказалось фейком, с помощью которого неизвестный аккаунт в Telegram обманом пытался привлечь актрису к протестной акции. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

H. Bilbao/Global Look Press

Так, 26 июля в полицию обратилась 53-летняя Галина (имя изменено). Женщина попросила оперативников проверить приглашение на съёмки, которое пришло её 19-летней дочери Алине (имя изменено). Мать была очень обеспокоена, что девушку приглашают на съёмки демонстрации в желто-синих цветах в центре Москвы. Сначала она отговорила Алину участвовать в сомнительной съёмке, которую ей предлагал незнакомец, представившийся кастинг-директором, а потом решила сообщить о странном предложении в полицию.

Женщина пояснила, что проживает с дочерью вдвоём, а отец девушки гражданин Сербии и последние годы проживает в городе Крагуевац. По словам Галины, дочь с детства мечтает стать артисткой, девушка участвует в эпизодических сценах и массовках в различных фильмах и сериалах. Она подавала заявки на поступление во все театральные вузы и успешно проходила разные этапы отбора в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России, ГИТИС и другие вузы. Сейчас юная артистка учится в Институте современного искусства по направлению «Академическое пение» и подрабатывает репетитором. Девушка подписана в мессенджерах и социальных сетях на группы и каналы, в которых публикуются сообщения о приглашениях на съёмки и по возможности участвует в них.

«Поступило обращение от 53-летней жительницы Москвы о том, что её дочери в мессенджере прислали предложение о съемках сцен демонстрации для сериала о 90-х по адресам улица Большая Лубянка 2 и улица Кузнецкий Мост 22. Просили прибыть на съёмки в одежде сине-желтого цвета. Неизвестный в мессенджере «Телеграм» также сообщил, что съёмки пройдут с 12:00 до 16:30», — рассказал собеседник агентства.

По сообщению Галины стали проводить проверку, но никакой информации о съёмках подобного сериала оперативникам найти не удалось. К моменту проверки Telegram-аккаунт, с которого прислали сообщения о съёмках, был удален. По версии правоохранителей, данное сообщение носило провокационный характер. Неизвестные пытались с помощью доверчивой актрисы организовать акцию в центре Москвы, перед зданием ФСБ.