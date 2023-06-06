Москва, 6 июня, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Командующему Военно-воздушными силами России Сергею Дронову присвоено звание генерал-полковника. Текст соответствующего указа президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Mil.ru Сергей Дронов

«Присвоить воинские звания: военнослужащим Вооружённых Сил Российской Федерации: генерал-полковника Дронову Сергею Владимировичу», — говорится в документе.

Глава государства присвоил звания адмирала заместителю главкома ВМФ России Владимиру Касатонову и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову.

Кроме того, Путин повысил в званиях двух заместителей главы МВД. Звание генерал-полковника полиции присвоено заместителю министра Владимиру Кубышко, звание генерал-полковника юстиции — заместителю министра — начальнику следственного департамента Сергею Лебедеву.

Замначальника ГУ МВД России по Свердловской области Александр Воронежский, первый замначальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Ленар Габдурахманов и начальник УМВД России по Ярославской области Алексей Школкин повышены в звании до генерал-майоров.

Как сообщало ИА Регнум, глава Российского государства наградил писателя Захара Прилепина орденом Мужества. Эта же награда присвоена посмертно помощнику писателя Александру Шубину, который погиб 6 мая в результате покушения на Прилепина в Нижегородской области.