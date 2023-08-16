Мелитополь, 16 августа, 2023, 22:54 — ИА Регнум. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире «Первого канала» о расстрелах в частях украинской армии военных, которые отказываются идти в наступление на передовой спецоперации.

РИА Новости Евгений Балицкий

По словам Балицкого, уже порядка 500 украинских солдат отказались от наступления на запорожском направлении.

«Ребята, которых силой с улиц забрала нацистская власть, не хотят воевать. Мотивация крайне низкая. Их гонят на убой, но умирать никому не хочется. Это становится таким массовым явлением, что даже не боятся расстрелов, которые мы фиксируем, а иногда даже видим с квадрокоптеров», — пояснил Евгений Балицкий.

Он добавил, что по частотам ВСУ слышны плач, стоны, убеждения и мольбы, лишь бы только не идти в наступление. По мнению Балицкого, у противника заканчиваются «высокомотивированные бандеровцы».

Как сообщало ИА Регнум, власти Запорожской области ввели выплаты для военнослужащих за поражение иностранной техники, заявил 16 августа Балицкий. Западное оружие, рассчитанное на ведение оборонительных действий и бои в пустыне, на поле боя в руках ВСУ показало свою неэффективность.

Немецкие танки Leopard, переданные ВСУ, отлично горят, отмечал ранее президент России Владимир Путин. Если западные страны передадут ВСУ и истребители, их участь будет такой же, подчеркнул президент, отметив, что военные поставки Запада Украине лишь затягивают конфликт.