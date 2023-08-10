Киев, 11 августа, 2023, 01:31 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 10 августа, провёл закрытые переговоры с представителями военного руководства Великобритании. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Имел сегодня разговор с представителями военного руководства Великобритании — закрытый разговор. Но результативный разговор», — сообщил украинский президент, добавив, что союзники готовят для Украины новые пакеты военной помощи, в которые войдут системы противовоздушной обороны.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что провёл специальное совещание ставки для обсуждения контрнаступления Вооружённых сил Украины, на котором присутствовали главнокомандующий Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он отметил, что на совещании был проведён анализ сложившейся ситуации, а также планирование будущих шагов.

Как передавало ИА Регнум, 4 августа Соединённые Штаты Америки и Украина начали переговоры по предоставлению Киеву гарантий безопасности, которые ранее анонсировал руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер.