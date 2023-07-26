Париж, 26 июля, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил 26 июля, что решение о допуске россиян и белорусов на Олимпийские игры 2024 года в Париже будет зависеть от ситуации, но не будет принято на сессии организации в октябре.

Bernd Weißbrod/Global Look Press Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах

«Решение будет зависеть от развития ситуации. Мы видим, как национальные федерации выполняют наши условия для обеспечения участия нейтральных и индивидуальных спортсменов. Мы продолжим следить, как все причастные лица соблюдают эти условия. Опираясь на результат, мы примем решение, и это не произойдёт в октябре», — заявил глава МОК.

Следующая сессия комитета состоится 14–17 октября в Мумбаи. Бах ранее сообщал, что МОК не станет направлять России и Белоруссии приглашения на Олимпиаду 2024 года в установленную для этого дату — 26 июля.

В январе 2023 года Бах поддержал участие российских и белорусских спортсменов в ОИ под нейтральным флагом. Он заявил, что исключение спортсменов «на основании их паспортов» не соответствует ценностям Олимпийской хартии, но подчеркнул, что вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду всё ещё «находится на стадии консультаций».

Несколько дней спустя Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой призвала МОК отказать российским и белорусским спортсменам в допуске на Олимпийские игры 2024 года в Париже даже в нейтральном статусе. В документе отмечено, что такой запрет может только укрепить и ещё больше продвинуть достойные цели мира и равенства, воплощённые в Олимпийском движении и спорте в целом.

В июле пресс-служба МОК сообщила, что сборные России и Белоруссии не получат приглашение на Олимпийские игры. В МОК пояснили, что решение связано с санкциями против этих двух стран из-за конфликта на Украине. Такое решение несправедливо, заявил 14 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия категорически против политизации спорта и считает, что у российских спортсменов должно быть право выступать на международных соревнованиях.