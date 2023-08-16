Рим, 16 августа, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Слова главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенссена о том, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить России территории, указывают на сомнения союзников Киева в успехе наступления ВСУ. Об этом 16 августа заявил обозреватель итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Джанни Розини.

Иван Шилов ИА Регнум

«Слова Йенссена лишь подтверждают сомнения, которые уже давно мучают наблюдателей: действительно ли союзники верят в окончательную победу Киева?» — задал вопрос Розини.

Он добавил, что противоречивые заявления со стороны союзников Киева звучат уже в течение нескольких недель, но заявление Йенссена говорит о том, что даже в высшем руководстве НАТО начали сомневаться в успехе наступления ВСУ.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Йенссен заявил, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части своих территорий. По его мнению, это решение может привести к завершению конфликта.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для вступления в НАТО Украине придётся отказаться даже от Киева, поскольку все её территории спорные. Он добавил, что в таком случае столицу придётся перенести во Львов, если на это согласится Польша.