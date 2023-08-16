Москва, 16 августа, 2023, 16:34 — ИА Регнум. В диверсионную группу Украины, пытавшуюся проникнуть в Брянскую область 16 августа утром, входили шесть боевиков, пятеро из которых были уничтожены, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

«Благодаря слаженным совместным действиям подразделений Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления ФСБ России по Брянской области сегодня в 7.00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков», — написал он.

Глава Брянской области уточнил, что пятеро украинских боевиков были уничтожены. Как передавало ИА Регнум, в Центре общественных связей ФСБ утром сообщили, что в Стародубском районе Брянской области 16 августа была пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионной группы. Четыре диверсанта уничтожены, отметили ранее представители службы.

Сообщалось, что ликвидированные диверсанты могли готовить провокации, при них были найдены беспилотные аппараты с наклейками «Собственность ФСБ РФ».

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Кроме того, у диверсантов было обнаружено иностранное оружие, взрывные устройства, приборы навигации и связи.

Накануне, 15 августа, Богомаз рассказал о попытке прорыва украинских диверсантов на территорию региона, которая так же была пресечена ФСБ. В результате попытки прорыва ДРГ ранение получил один мирный житель, его доставили в больницу.