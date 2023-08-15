Брянск, 15 августа, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Украинская диверсионная группа попыталась 15 августа прорваться на территорию Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл в районе села Курковичи.

«В данный момент Вооруженными силами Российской Федерации, а также ПУ ФСБ России по Брянской области в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации. Спасибо нашим защитникам», — заявил глава региона.

Богомаз сообщил, что в результате попытки прорыва ДРГ никто не пострадал.

Однако в результате обстрела ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия, есть повреждения производственных помещений и машины.

Украинские ДРГ и ранее предпринимали попытки захода на территорию различных регионов России. Так, 23 мая Вооружённые силы России, Росгвардия, пограничники и ФСБ провели операцию по уничтожению вражеской ДРГ в Белгородской области.

Диверсанты были заблокированы и разгромлены. Остатки группы были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения «до полной ликвидации». Всего было уничтожено более 70 террористов.

Во время нападения пострадали 13 человек, двое человек погибли.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте. Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны принять все необходимые меры для усиления контроля и безопасности в районах у границы с Украиной.