Москва, 16 августа, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Военнослужащие ВС России успешно сжигают технику, поставленную Киеву западными странами, заявил 16 августа зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По его словам, российские военные будут и дальше продолжать это делать. На фоне потерь западные страны периодически возобновляют «разговоры о том, что нужно вернуться за стол переговоров, найти какие-то компромиссы», добавил Медведев.

«Но нужно понимать, что это только часть истории, а другая часть истории заключается в том, что американский военно-промышленный комплекс, да и европейский тоже, на этом зарабатывают деньги», — отметил он.

Для Запада это способ заработать огромное количество средств за счет поставок своей техники на Украину, заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО, безусловно, втягивается в конфликт на Украине, поставляя Киеву всё более тяжёлую технику. Но танки «Леопард» уничтожаются, а если ВСУ поставят истребители, то уничтожать будут и их, отметил глава государства.

Политический аналитик Павел Шипилин в беседе с ИА Регнум сообщил, что лишение Украины выхода к Чёрному морю может вынудить Киев пойти на капитуляцию, потому что тогда США потеряют интерес к украинским территориям, где хотели разместить военно-морскую базу НАТО.