США, 16 августа, 2023, 07:52 — ИА Регнум. В американском городе Честер штата Пенсильвания завершилась полуфинальная встреча футбольных клубов «Интер Майами» и «Филадельфия» со счётом 4:1. С приходом Леонеля Месси клуб впервые победил в шести матчах подряд.

Иван Шилов ИА REGNUM Футболист

У победителей в гостевой игре отметились Хосеф Мартинес (третья минута, с пенальти), Лионель Месси (20), Жорди Альба (45+3) и Давид Руис (84). Автором единственного гола у «Филадельфии» стал Алехандро Бедойя (73).

На своём счету в составе американского клуба аргентинский нападающий имеет девять голов и одну голевую передачу. Месси занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба вместе с Мартинесом и финном Робертом Тейлором.

В финал Кубка лиг вышли «Интер Майами» и «Нэшвилл». Встреча запланирована на 19 августа.

Как сообщало ИА Регнум, Леонелю Месси в «Интер Майами» пообещали $60 млн в год. О переходе форварда в США из французского «Пари Сен-Жермен» стало известно 7 июня.

За парижскую команду Месси выступал с лета 2021 года и провёл в её составе 74 матча, забил 32 гола и выполнил 35 голевых передач. Дважды аргентинец стал чемпионом Франции и единожды выиграл суперкубок страны. 10 раз Месси становился чемпионом Испании, по семь раз победителем Суперкубка Испании и кубка страны, по несколько раз побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. В 2021 году футболист в седьмой раз получил приз как лучший игрок года.