Майами, Аргентина, 2 июля, 2023, 20:45 — ИА Регнум. Аргентинскому нападающему Лионелю Месси пообещали в американском футбольном клубе «Интер Майами» от $50 до $60 млн. Об этом 2 июля рассказал президент и совладелец команды Хорхе Мас.

CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/TASS Лионель Месси

«По контракту Лео будет зарабатывать от $50 до $60 млн в год. Я потратил три года на приглашение Месси. Полтора года прошли очень плотно, было много разговоров с отцом футболиста Хорхе», — процитировал его испанский спортивный ежедневник Marca.

Презентацию Месси и испанского полузащитника Серхио Бускетса «Интер Майами» планирует провести 16 июля. Клуб планирует извлечь максимальную прибыль из предстоящего мероприятия, поэтому расширяет трибуны своего 18-тысячного стадиона ещё на три тысячи мест.

О переходе форварда в США из французского «Пари Сен-Жермен» стало известно 7 июня. За парижскую команду Месси выступал с лета 2021 года и провёл в её составе 74 матча, забил 32 гола и выполнил 35 голевых передач. Дважды аргентинец стал чемпионом Франции и единожды выиграл суперкубок страны.

Форварду 36 лет. За свой родной клуб, «Барселону», Месси играл с 2003 по 2021 годы. 10 раз Месси становился чемпионом Испании, по семь раз — победителем Суперкубка Испании и кубка страны, по несколько раз побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. В 2021 году Месси в седьмой раз получил «Золотой мяч» — приз лучшему игроку года.