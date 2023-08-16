Токио, 16 августа, 2023, 06:42 — ИА Регнум. На побережье Японского моря обрушился тайфун «Лан», в результате отрезанными от внешнего мира в префектуре Тоттори оказались почти 1800 человек, сообщил телеканал NHK.

sbs.com.au Тайфун в Японии

Около 400 тыс. жителей префектуры Сидзуока получили рекомендацию об эвакуации на фоне угрозы оползней из-за вызванных тайфуном ливней. Из-за стихийного бедствия власти объявили четвёртый по пятибалльной шкале уровень угрозы. В этом же регионе страны приостановили работу скоростных железнодорожных поездов.

От удара стихии пострадали минимум 49 человек в восьми префектурах Японии, один человек находится в критическом состоянии.

В некоторых районах интенсивность дождей достигла месячной нормы осадков. На западе Японии разрушен мост, размыты и ушли под воду автомобильные дороги. В среду, 16 августа, из-за последствий тайфуна отменили порядка 15 авиарейсов. В ближайшие дни стихия может обрушиться на японский остров Хоккайдо и Сахалин.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа жителям юга Японии посоветовали эвакуироваться в центры в юго-западной японской префектуре Миядзаки. Такие рекомендации получили по меньшей мере 157 тыс. человек из-за тайфуна «Канун». Тропический шторм бушевал на юге Японии больше недели. Он вызвал проливные дожди на островах Окинава и Кюсю. По данным метеорологов, интенсивность выпадения осадков в некоторых регионах составила 300–400 мм в сутки.