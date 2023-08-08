Токио, 8 августа, 2023, 09:46 — ИА Регнум. В Японии жителям юга страны рекомендовали эвакуироваться в центры в юго-западной японской префектуре Миядзаки. Такие рекомендации получили по меньшей мере 157 тыс. человек из-за тайфуна «Канун». Об этом сообщил телеканал NHK.

JIJI PRESS/EPA/ТАСС Последствия тайфуна «Канун» в Японии

Тропический шторм бушует на юге Японии больше недели. Он вызвал проливные дожди на островах Окинава и Кюсю. По данным метеорологов, интенсивность выпадения осадков в некоторых регионах составляет 300–400 мм в сутки.

Сейчас «Канун» медленно движется в северном направлении вдоль побережья острова Кюсю. Скорость порывов ветра в зоне его воздействия может достигать 25–30 м/с.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня около 46,2 тыс. жителей города Нандзё в префектуре Окинава на юге Японии получили от местных властей предписание о необходимости экстренной эвакуации в связи с приближающимся тайфуном «Мавар». В телеэфире указывали на возросший риск схождения оползней в регионе. Скорость ветра составляла от 30 метров в секунду.

В начале августа из-за прохождения тайфуна «Канун» более 213 тыс. домохозяйств остались без электричества вблизи префектуры Окинава на юге Японии ― это треть от общего количества домохозяйств. Кроме того, погиб один человек, 90-летнйи мужчина попал под обрушившийся гараж. Ещё пять человек получили ранения.