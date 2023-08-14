Киев, 14 августа, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Просчитать маршруты российских БПЛА сложно, украинские мобильные огневые группы не успевают на них среагировать, заявил 14 августа командующий объединёнными силами украинских войск Сергей Наев.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Их обнаружение в последнее время осуществляется в основном акустически (по звуку двигателя), и определить направление их полёта в ночное время довольно сложно», — рассказал Наев в интервью «РБК-Украина», отвечая на вопрос, почему беспилотники ВС России долетают до Киева.

Также Наев подчеркнул, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) наращивают подготовку на случай возможного наступления Вооружённых сил России на Киев. По его мнению, сейчас у России якобы нет достаточного количества средств, «но это не значит, что в дальнейшем наступление ВС России на Киев не может произойти».

8 августа экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские военные оставили Украину без средств противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, вся система ПВО на Украине фактически уничтожена, российские самолёты получили возможность летать без проблем и даже системы Patriot оказались неэффективными.