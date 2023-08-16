Москва, 16 августа, 2023, 05:00 — ИА Регнум. В зоне боевых действий на Украине российские спецподразделения применяют крупнокалиберные штурмовые автоматы разработки филиала КБП — ЦКИБ СОО, сообщили РИА Новости в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

Министерство обороны России В зоне проведения СВО

«12,7 мм автомат штурмовой АШ-12 и 12,7 мм винтовка крупнокалиберная снайперская приняты на вооружение подразделений специального назначения силовых структур», — отметил разработчик.

Подразделения, эксплуатирующие крупнокалиберное оружие в боевых действиях, высоко оценили его применение. Замечаний по указанным образцам от спецназа не поступало, добавили в холдинге.

На начальном этапе АШ-12 разрабатывали для российских спецподразделений. Крупнокалиберный патрон 12,7×55 миллиметров позволяет эффективнее поражать цели в средствах бронезащиты при решении задач на коротких и сверхкоротких дистанциях.

Как сообщало ИА Регнум, в России созданы новые аэрозольные боеприпасы (АОБ), способные скрывать военную технику от высокоточного оружия с радиолокационным наведением.

По словам временного генерального директора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Антона Семеняко, системам наведения высокоточных боеприпасов во время их следования к цели необходимо «уточнять» свой маршрут — «видеть» свою цель, однако новая аэрозольная завеса не даёт такой системе этого делать. Тогда боеприпас либо уходит с курса, либо, перейдя на инерциональное управление, снижается его точность поражения.

Испытания показали, что использование АОБов значительно повышает обеспечение живучести бронетехники на поле боя.