Вашингтон, 14 августа, 2023, 22:22 — ИА Регнум. Бойцы ВС РФ за несколько последних месяцев разбили у противника западные системы противовоздушной обороны. Об этом рассказал бывший разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам офицера, ПВО ВСУ была «серьёзно подавлена», но на Украине не любят об этом говорить.

«ПВО украинской армии была уничтожена. Российские войска начали успешную кампанию по ликвидации этих систем, они нашли и подорвали большое количество западных установок ПВО», — сказал Риттер.

По его словам, Москва за последнее время уничтожила много ЗРК Patriot в соседней стране.

Как сообщало ИА Регнум, убийцами танков «Леопард» в зоне спецоперации стали российские противотанковые установки «Корнет» с двойной боеголовкой.

«Корнет» очень эффективен со своей двойной боеголовкой, которая пробивает реактивную броню. Когда началось наступление ВСУ, «Корнет» продемонстрировал это, уничтожив несколько «Леопардов».

Кроме того, на исход наступления ВСУ повлияли мощные оборонительные укрепления, выстроенные российскими инженерами на протяжении всей линии фронта в тысячу километров.

Минобороны показало поражение немецкого танка «Леопард» российским дроном-камикадзе.