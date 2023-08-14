Вашингтон, 14 августа, 2023, 17:54 — ИА Регнум. В рамках нового пакета помощи США передают Украине боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковых ракетных комплексов Javelin и Tow. Об этом 14 августа сообщили в Пентагоне.

Zuma/TASS Огонь из РСЗО HIMARS

Отмечается, что суммарная стоимость поставок составляет $200 млн. В пакет помощи вошли дополнительные боеприпасы для Patriot и HIMARS, артиллерийских орудий калибров 155 и 105 мм, 120-миллиметровых танковых пушек, ПТРК Javelin и TOW.

Кроме того, Киев получит 37 тягачей, 58 автоцистерн для воды, 12 млн патронов и гранат, взрывчатку для расчистки заграждений, средства разминирования, запчасти и услуги техобслуживания.

Как ранее сообщало ИА Регнум, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделил дополнительную военную помощь Киеву на $200 млн. Она включает в себя боеприпасы для систем ПВО, противотанковые средства, артиллерийские снаряды, оборудование для разминирования.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил корреспонденту ИА Регнум, что оружие, которое НАТО поставляет на Украину, попадает на чёрный рынок и неизвестно, в какой из европейских стран оно потом всплывёт. По его словам, страны альянса рискуют испытать на себе оружие, отправленное Киеву.