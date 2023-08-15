Киев, 15 августа, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Украинское издание «Страна» опубликовало 15 августа кадры, снятые военными ВСУ с борта бронетехники, на которых видны два подбитых немецких танка Leopard.

Кадр из видео

На видео военные едут по грунтовой дороге, на обочинах которой находятся два поврежденных танка Leopard. Где именно это происходит, не уточняется.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения немецких танков Leopard во время попытки наступления ВСУ. До этого украинские военные намеренно уничтожили подбитый немецкий танк Leopard, чтобы он не достался российским бойцам в качестве трофея.

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14 августа обозреватель UnHerd Эдвард Луттвак написал, что убийцами танков Leopard в зоне спецоперации стали российские противотанковые установки «Корнет» с двойной боеголовкой. Он отметил, что «Корнет» очень эффективен со своей двойной боеголовкой, которая пробивает реактивную броню. По его словам, когда началось наступление ВСУ, «Корнет» продемонстрировал это, уничтожив несколько «Леопардов».