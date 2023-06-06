Москва, 6 июня, 2023, 11:49 — ИА Регнум. ВСУ намеренно уничтожили подбитый немецкий танк Leopard, чтобы он не достался российским бойцам в качестве трофея. Об этом 6 июня заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

По его словам, этот случай произошёл около 10 дней назад, когда на севере республики ВСУ предприняли попытку прорыва с использованием танка Leopard.

«Пока наши танки выдвинулись, чтобы вытащить подбитый Leopard, подтянулись ещё два танка украинских. И они вместо того, чтобы отражать атаку, начали уничтожать Leopard», — сказал Пушилин.

Он отметил, что немецкий танк был расстрелян до неузнаваемости, чтобы не допустить его попадание к российским подразделениям, поскольку для России эта техника важна для изучения.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 6 июня ВС России, отбивая атаку ВСУ на южнодонецком направлении, уничтожили более 1,5 тыс. украинских военных, 28 танков, включая восемь Leopard, а также три колёсных французских танка AMX-10RC и 109 бронемашин. В Минобороны заявили, что поставленных задач украинской армии добиться не удалось, атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон.