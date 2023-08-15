Денвер, США, 15 августа, 2023, 17:57 — ИА Регнум. В американском штате Колорадо офицер полиции застрелила мужчину с фломастером в руках, приняв его за нож, сообщил 15 августа телеканал NBC News.

Denver Police

По данным следователей, инцидент произошёл в Денвере в начале августа. Сосед 36-летнего мужчины позвонил в службу 911 и сообщил о возможном домашнем насилии с его участием. Прибывшая по вызову полицейская дважды выстрелила в подозреваемого после того, как он поднял руку с маркером в руках и сделал движение в её сторону.

Отмечается, что рядом с погибшим находилась женщина с ребёнком, они не пострадали.

Расследование установит, имела ли офицер полиции право применить оружие.

Как передавало ИА Регнум, в августе агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США в американском городе Прово в штате Юта застрелили мужчину, у которого в доме проводился обыск.

Как пояснили в ФБР, агенты спецслужбы пришли к мужчине домой с ордерами на обыск и арест из-за угроз в адрес президента страны Джозефа Байдена, вице-президента Камалы Харрис и других представителей органов власти. Утверждается, что погибший мужчина массово публиковал угрозы в социальных сетях.