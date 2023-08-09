Юта, США, 10 августа, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Мужчину, у которого в доме проводился обыск, застрелили агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США в американском городе Прово в штате Юта. Об этом 9 августа сообщает местный телеканал KSL со ссылкой на представителя спецслужбы.

U.S. Army Агенты ФБР

Уточняется, что агенты ФБР прибыли к мужчине в 06:15 по местному времени для проведения обыска и ареста, согласно имеющимся ордерам. Отмечается, что один из агентов «был вовлечён в стрельбу», в результате которой проживавший в доме мужчина умер.

Как пояснили в ФБР, агенты спецслужбы пришли к мужчине домой с ордерами на обыск и арест из-за угроз в адрес президента страны Джозефа Байдена вице-президента Камалы Харрис, и других представителей органов власти. Утверждается, что погибший мужчина массово публиковал угрозы в социальных сетях.

Представитель спецслужбы добавил, что ФБР «серьезно» относится ко всем инцидентам с участием своих агентов. Сейчас причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются и уточняются, инцидент находится на рассмотрении внутренней инспекции бюро.

Ранее ИА Регнум сообщало, что полиция Капитолия после телефонного звонка вела поиски вооружённого человека, который якобы проник в офис Сената США. При этом подтверждений о выстрелах не поступало.

Вокруг здания и внутри полиция организовала обыски. Вооружённого человека на территории Конгресса США обнаружить не удалось.