Пхеньян, 28 июля, 2023, 10:41 — ИА Регнум. В случае, если США решат применить ядерное оружие против КНДР, Пхеньян даст ответ. Об этом 28 июля заявил глава северокорейского минобороны Кан Сун Нам во время речи на праздничном параде в Пхеньяне, его слова процитировало Центральное телеграфное агентство.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам главы минобороны КНДР, агрессивные намерения врагов Пхеньяна очевидны, и США со своими сателлитами, включая Южную Корею, как считает северокорейская сторона, осуществляют попытки с помощью своей ядерной консультативной группы развязать ядерную войну.

Он уточнил, что Вашингтон пытается создать агрессивный военный блок с участием Сеула и Токио, направленный против самостоятельных государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), включая КНДР.

Кан Сун Нам добавил, что также США открыто тянут в АТР силы НАТО, что создаёт угрозу безопасности как Северной Кореи, так и соседних стран.

«У империалистов США нет оснований считать, что они останутся целыми и невредимыми даже после применения к нам ядреного оружия. Если США попытаются применить вооружённые силы против КНДР, то им придётся перенести такой кризис, о котором они не могли даже подумать и с которым они никогда не сталкивались», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля атомная подводная лодка США класса «Лос-Анджелес» USS Annapolis прибыла на южнокорейскую военно-морскую базу на острове Чеджудо. В Пентагоне заявили, что она будет усиливать совместную оборону США и Южной Кореи.

Позднее Кан Сун Нам выразил полную поддержку справедливой борьбе армии и народа России за защиту суверенитета и безопасности. По его словам, текущая ситуация в мире требует от Вооружённых сил КНДР и России противостоять мировому господству США и укреплять сотрудничество.

В Северной Корее побывала с визитом делегация российских военных во главе с Сергеем Шойгу, который провёл переговоры с лидером республики Ким Чен Ыном. Также глава Минобороны принял участие в параде в честь 70-летия окончания корейской войны.