Москва, 15 августа, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы 15 августа второй раз за день оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» за показ фильмов с ЛГБТ-сценами без маркировки «18+».

Максим Блинов/РИА Новости

«Назначить «Кинопоиск» административное наказание в виде штрафа в размере один миллион рублей», — цитирует РИА Новости оглашённое судьёй решение.

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