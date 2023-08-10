Москва, 10 августа, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Савёловский суд Москвы назначил компании «Вымпелком» штраф в размере 1 миллиона рублей за показ фильмов с ЛГБТ без маркировки «18+». Об этом 10 августа сообщили в суде.

(сс) Marcos Ramírez

«Признать ПАО «Вымпел-коммуникации» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ («Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения»), и назначить наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей», — говорится в решении суда.

Уточняется, что поводом для такого вердикта стало размещение на сервисе «Билайн ТВ» нескольких фильмов без маркировки «18+», включая «Идеальные незнакомцы» и «Английский цирюльник».

Как сообщало ИА Регнум, это не первый за последнее время административный протокол в отношении российских компаний за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений. Так, 18 июля Мещанский суд Москвы оштрафовал телеканал ТВ-3 на сумму в четыре миллиона рублей за демонстрацию ЛГБТ-отношений.

До этого Останкинский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр Ivi за неверную возрастную маркировку одного из фильмов с демонстрацией ЛГБТ, а перед этим московский Замоскворецкий суд по этой же причине оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр «Кинопоиск»