Москва, 15 августа, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры работы 13 августа досмотровой группы на сухогрузе «Сукра Окан», следовавшего в украинский порт Измаил.

Кадр из видео

На видео показан облёт сухогруза российским вертолётом Ка-29, а также моменты высадки группы российских военнослужащих на корабль, проверки документации и проведения досмотровых мероприятий в помещениях корабля на предмет проверки наличия запрещенных грузов.

Работа инспекционной группы осуществлялась профессионально, в соответствии с требованиями международных документов, уточнили в российском оборонном ведомстве. После завершения работы досмотровой группы был составлен проверочный протокол, после чего судно продолжило движение в порт Измаил.

Как передавало ИА Регнум, российские военные провели досмотр отказавшегося остановиться следовавшего на Украину сухогруза «Сукра Окан» под флагом Палау. Инцидент произошёл утром 13 августа на юго-западе Чёрного моря.

Экипаж корабля «Василий Быков» ВМФ России потребовал от сухогруза, следовавшего курсом в украинский порт Измаил, остановиться для проверки перевозки запрещённых грузов. Капитан судна не отреагировал, для принудительной остановки «Сукра Окан» российский корабль открыл предупредительный огонь. В ходе радиопереговоров сухогруз всё же застопорил ход.