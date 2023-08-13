Москва, 13 августа, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Российские военные провели досмотр отказавшегося остановиться следовавшего на Украину сухогруза «Сукра Окан» под флагом Палау. Инцидент произошёл утром 13 августа на юго-западе Чёрного моря.

Ersen Aktan/vesselfinder.com Сухогруз «Сукра Окан»

Экипаж корабля «Василий Быков» ВМФ России потребовал от сухогруза, следовавшего курсом в украинский порт Измаил, остановиться для проверки перевозки запрещённых грузов. Капитан судна не отреагировал, для принудительной остановки «Сукра Окан» российский корабль открыл предупредительный огонь. В ходе радиопереговоров сухогруз всё же застопорил ход.

«С борта патрульного корабля был поднят вертолёт Ка-29 с группой российских военнослужащих, досмотровая группа высадилась на сухогруз», — сообщили в Минобороны.

После завершения работы российской досмотровой группы «Сукра Окан» продолжил движение в порт. Российские корабли также продолжили патрулирование.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля Минобороны России после выхода страны из зерновой сделки заявило, что суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики военных грузов. В ведомстве отметили, что страны, чьи флаги располагаются на следующих судах, будут считаться российской стороной вовлечёнными в украинский конфликт.

Позднее аналогичными ограничениями отметилось минобороны Украины, сообщившее о запрете на судоходство для кораблей, которые заходят в черноморские порты России. 10 августа власти Украины объявили временные коридоры для торговых судов, идущих в и из черноморских портов. Отмечается, что на маршрутах сохраняется военная угроза, поэтому проходить по ним могут суда, владельцы и капитаны которых на это официально согласны.

Заключённую в июле 2022 года зерновую сделку между Россией, Украиной, ООН и Турцией неоднократно продлевали. Летом 2023 года Москва отказалась пролонгировать соглашение и с 18 июля приостановила участие в договорённостях, так как Запад не выполнил условия российской стороны. Другой причиной выхода из сделки стало то, что украинская сторона использовала предоставленные ей коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов.