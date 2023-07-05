Москва, 5 июля, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Оружие, которое страны НАТО поставляют на Украину, попадает на чёрный рынок, и неизвестно, в какой из европейских стран оно потом всплывёт, считает военный эксперт Михаил Онуфриенко. Об этом он заявил 5 июля корреспонденту ИА Регнум, анализируя прогнозы портала AgoraVox, согласно которым протестующие во Франции могут начать использовать оружие, изначально отправленное странами НАТО киевскому режиму.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

Как полагает Онуфриенко, это вполне реалистичный сценарий, потому что в даркнете уже продается стрелковое оружие с Украины. Причём даже гранатомёты и ещё с прошлого года.

По его словам, дело тут не только в коррумпированности киевского режима. Точно так же коррумпирован и американский режим.

«Хотелось бы напомнить, что в Ираке исчезло два Lockheed C-130 Hercules с наличными долларами. Точнее, сами самолёты остались, а деньги пропали, — заметил Онуфриенко. — А американская военная инспекция в своё время нашла самую дорогую в мире заправку, построенную американцами… в Афганистане! Она оказалась почти в 50 раз дороже той, что была построена в Пакистане. И ни одно из таких преступлений не было наказано. Оружием торгуют в том числе и те, кто организует его поставки киевскому режиму. Это вполне выгодная схема».

Как подчеркнул Онуфриенко, ещё до начала СВО в сопредельных с Украиной странах — и в Венгрии, и в Румынии, и в Молдавии — задерживали контрабандистов с оружием с Украины. Сейчас масштабы другие, и всё делается на более высоком уровне. Этим оружием торгуют и будут торговать. А где оно всплывёт, никто не знает.

«Хочу отметить, что во Франции гражданам не продают автоматы Калашникова. Тем не менее на уже опубликованных видео видны протестующие, располагающие таким оружием», — заметил Онуфриенко.

Он подчеркнул, что пока в беспорядках во Франции участвовали обычные бандиты, которые занимались грабежами. Вряд ли они хотят расстреливать полицейских, чтобы вывести противостояние на новый уровень.

«Но если протесты приобретут политический характер, то в ход могут пойти и автоматы с Украины», — предположил он.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным портала AgoraVox, участники беспорядков во Франции могут воспользоваться тем оружием, которое государства Североатлантического альянса выдали киевскому режиму. Более того, есть сведения, что оно уже появилось на чёрных рынках Европы. Авторы соответствующих публикаций не исключают, что в ближайшее время протестующие могут обзавестись не только украинскими автоматами, но и противотанковыми ракетными комплексами Javelin и противовоздушными комплексами Stinger.

Между тем на самой Украине снова призвали к увеличению поставок оружия. Как заявил министр обороны этой страны Алексей Резников, Украина — это идеальный полигон для испытания западного оружия, лучше которого сложно придумать. По его словам, страны НАТО «на деле могут увидеть, работает ли их оружие, насколько эффективно оно работает и нужно ли его модернизировать». МИД России многократно отмечал факты появления переданного Киеву западного орудия на чёрном рынке, а также указывал на то, что такие поставки только затягивают украинский конфликт.

Кроме того, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его стране не хочет передавать Украине своё оружие, так как допускает, что в итоге то появится на Ближнем Востоке, например в Иране.