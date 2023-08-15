Махачкала, 15 августа, 2023, 10:20 — ИА Регнум. В Сети появились кадры последствий взрыва на автозаправочной станции в Махачкале, снятые с квадрокоптера.

РИА Новости Последствия взрыва на АЗС в Махачкале

Так, на опубликованных Telegram-каналом «112» кадрах видны обгорелые автомобили и повреждённые от взрывной волны дома.

Вечером 14 августа в здании станции технического обслуживания автомобилей при производстве работ произошло возгорание. Пожар перекинулся на АЗС, после чего произошёл взрыв.

В настоящее время устанавливаются причины трагедии. По последним данным, погибли 33 человека, более 80 пострадали. Разбор завалов продолжается, возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. 15 августа в Дагестане объявлено днём траура.