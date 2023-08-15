Луганск, 15 августа, 2023, 08:50 — ИА Регнум. ВСУ на фоне продвижения российской армии возводят фортификационные сооружения для обороны на окраинах Купянска Харьковской области, используя тактику «живого щита». Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

«На купянском направлении украинские боевики пытаются замедлить продвижение российских войск за счет мирного населения, применяют тактику «живого щита», — сказал он РИА Новости.

Марочко добавил, что на восточных окраинах Купянска между домами ВСУ активно возводят фортификационные сооружения, которые соединяются траншеями.

Кроме того, в селе Кучеровка под Купянском во дворе частного дома украинские военные расположили взвод одного из подразделений, там же активно оборудуется опорный пункт, а вблизи другого жилого дома ВСУ сделали капонир для бронетехники, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко заявил, что военно-политическое руководство Украины продолжает милитаризацию Харькова. Город продолжают наводнять войсками и военной техникой. Гражданский трафик на дорогах весьма затруднен из-за военных колон, уточнил он.

Из Купянского района Харьковской области, подконтрольной Киеву, эвакуируют людей. Такое решении местные власти приняли на фоне активного продвижения российских военных на этом направлении.