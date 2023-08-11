Луганск, 11 августа, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Украинке войска продолжают вести безуспешные попытки атак на российские оборонительные позиции на краснолиманском направлении. Об этом 11 августа сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Mihir Melwani/Global Look Press

По словам эксперта, ВСУ продолжают делать безуспешные попытки прорвать линию обороны российской армии и сейчас их действия направлены на выявление слабых мест в нашей обороне.

Марочко добавил, что командование украинских войск, не добившись желаемого результата на одном участке, перенаправляет основные усилия на другой.

«Так за насколько суток действия наступательного характера со стороны украинских боевиков отмечались как с северо-запада, так и юго-запада населённого пункта Сватово. За несколько суток в результате «мясных» штурмов в районах населённых пунктов Макеевка (ЛНР) и Терны безвозвратные потери в личном составе противника составили порядка 100 военнослужащих», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа президент Польши Анджей Дуда признал, что украинские военные не смогут прорвать линию обороны российской армии и провести контрнаступление. Он назвал причиной такой ситуации нехватку поставляемого ВСУ западного оружия.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США поставили Украине всё, что она запросила для контрнаступления. Он признал, что ВСУ показали результаты хуже ожидаемых, и добавил, что с наступлением осени украинским военным будет всё сложнее вести боевые действия.

Ранее Минобороны России сообщило о начале контрнаступления ВСУ с 4 июня. Позднее в ведомстве уточнили, что за два месяца ВСУ потеряли в попытках атак свыше 43 тыс. военнослужащих и что в это число не входят раненые наёмники и погибшие при ударах высокоточным оружием по украинским тылам.

Также украинская армия лишилась 4,9 тыс. единиц техники, включая свыше 1,8 тыс. танков и бронемашин. При этом ВСУ не смогли прорвать линию обороны российских войск ни на одном из участков фронта или добиться каких-либо ощутимых военных успехов.