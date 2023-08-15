Луганск, 15 августа, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Военно-политическое руководство Украины продолжает милитаризацию Харькова, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его словам, Харьков продолжают наводнять войсками и военной техникой. Гражданский трафик на дорогах весьма затруднен из-за военных колон, уточнил Марочко.

«В различных учебных заведениях размещают военных, делая из них ППД (пункт постоянной дислокации) и ПВД (пункт временной дислокации)», — сказал он РИА Новости.

Кроме того, добавил Марочко, для нужд ВСУ изымают «автомобили коммунальной собственности».

Как сообщало ИА Регнум, бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские солдаты отступают из-под Харькова из-за контрудара российских военных.

Офицер считает, что у киевской армии мало оружия и боеприпасов для сдерживания натиска российских сил.