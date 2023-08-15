Москва, 15 августа, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Выпуск автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может начаться до конца текущего года, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах форума «Армия-2023».

Станислав Красильников/ТАСС

«Думаю, что до конца года это может произойти», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о сроках начала производства автомобилей на бывшем заводе Volkswagen.

Как сообщало ИА Регнум, в мае концерн Volkswagen AG продал все свои российские активы, включая автозавод в Калуге, структуре холдинга «Авилон» — ООО «Арт-Финанс».

В автоконцерне уточнили, что продали производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, а также складские помещения и финансовые взаимоотношения со всеми связанными с ними сотрудниками.