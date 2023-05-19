Москва, 19 мая, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Автомобильный концерн Volkswagen AG продал все свои российские активы, включая автозавод в Калуге, структуре холдинга «Авилон» — ООО «Арт-Финанс». Об этом сообщила пресс-служба дочернего предприятия ООО «Фольксваген Груп Рус» на официальном сайте.

Simon Volkswagen

«Сделка была одобрена российскими госорганами», — подчеркнули в пресс-службе.

В автоконцерне отметили, что продали доли в ООО «Фольксваген Груп Рус», в том числе в дочерних компаниях ООО «Фольксваген Компоненты и услуги», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс», ООО «Скания Страхование». «Арт-Финанс» также приобрело всю инфраструктуру Volkswagen в России.

«Во время финального согласования и одобрения условий сделки в центре нашего внимания была наша ответственность перед клиентами, сотрудниками и деловыми партнерами», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также от лица компании выразили благодарность клиентам, сотрудникам и партнёрам, за работу и поддержку в течение шести лет, которые концерн работал в России.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Нижегородский автомобильный завод ГАЗ подал иск с требованием взыскать с Volkswagen AG 28,4 миллиарда рублей, не уточная причины претензий. До этого ГАЗ потребовал от концерна возместить убытки в размере 15,5 миллиарда рублей и признать недействительным расторжение договора о контрактной сборке.