Махачкала, 15 августа, 2023, 06:09 — ИА Регнум. От взрыва и последующего за ним пожара на АЗС в Махачкале погибли 27 человек. Об этом сообщили РИА Новости в центре медицины катастроф Дагестана.

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В ведомстве уточнили, что на данный момент число жертв ЧП увеличилось уже до 27 человек, из них трое детей. Пострадали от взрыва и пожара 75 человек, среди которых 13 детей.

Минздрав Дагестана последний раз сообщал о 12 погибших и 56 пострадавших. Не исключается, что итоговые цифры ещё изменятся.

Как сообщало ИА Регнум, в Махачкале место изначального взрыва на АЗС находилось напротив заправки, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Эвакуация пострадавших в медучреждения практически завершена. В основном у людей фиксируются ожоги и травмы от стёкол и разлетевшихся от взрыва конструкций. Инцидент произошёл вечером 14 августа.

По факту происшествия в Кумторкалинском районе Дагестана возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.