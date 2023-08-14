Махачкала, 15 августа, 2023, 02:01 — ИА Регнум. В Махачкале место изначального взрыва на АЗС находилось напротив заправки, сообщил 15 августа глава Дагестана Сергей Меликов.

President.e-dag.ru Сергей Меликов

«Причины и характер взрыва устанавливаются. С этой точки взрыва сдетонировали ёмкости напротив стоящей заправки, в результате чего произошли возгорание и пожар», — сказал он.

По словам Меликова, эвакуация пострадавших в медучреждения практически завершена. В основном у людей фиксируются ожоги и травмы от стёкол и разлетевшихся от взрыва конструкций. Всего пострадали более 60 человек, из них 12 погибших, добавил глава региона.

Под руководством Меликова для оказания помощи создан оперативный штаб.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 15 августа пожар на автозаправке «Нафта» в Махачкале удалось локализовать на площади 600 кв. метров. В тушении пожара задействованы 260 человек и 80 единиц техники. Известно, что сначала взрыв произошёл в автосервисе, после этого огонь перекинулся на АЗС. Загорелось несколько машин. Из-за угрозы возгорания жителей микрорайона отключили от газоснабжения.