Нижний Новгород, 15 августа, 2023, 02:44 — ИА Регнум. В домашнем матче игроки футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» обыграли со счётом 2:0 грозненский «Ахмат» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

На первой минуте встречи отличился Эдгар Севикян. Автором второго гола стал Тимур Сулейманов (38-я минута).

В турнирной таблице после победы «Пари НН» поднялся на 10-ю строчку. На счету команды четыре очка. «Ахмат» с тремя очками занимает 11-е место.

20 августа «Пари НН» сыграет в гостях с воронежским «Факелом». Команда «Ахмат» встретится с «Оренбургом» в этот же день.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обыграл «Спартак» со счётом 3:2, нанеся москвичам первое поражение в этом сезоне РПЛ. Игра проходила на «Екатеринбург Арене». Победный гол екатеринбургской команде принёс нападающий Эрик Бикфалви на 94-й минуте.