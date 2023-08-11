Екатеринбург, 11 августа, 2023, 20:47 — ИА Регнум. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» 11 августа обыграл «Спартак» со счётом 3:2, нанеся москвичам первое поражение в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра проходила на «Екатеринбург Арене».

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Хозяева поля первыми распечатали ворота, гол забил на второй дополнительной минуте первого тайма Даниэль Мишкич. На 54-й минуте полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда сравнял счёт.

Александр Соболев вывел москвичей вперёд на 81-й минуте, но через девять минут полузащитник «Урала» Андрей Егорычев снова сделал счёт равным, 2:2. Победный гол екатеринбургской команде принёс нападающий Эрик Бикфалви на 94-й минуте.

«Спартак» впервые проиграл в этом сезоне. «Урал» после победы возглавил таблицу РПЛ, имея в копилке 10 очков. Красно-белые находятся на третьем месте с девятью очками. Между ними оказался Краснодар, у которого также девять очков.

Как сообщало ИА Регнум, «Урал» также победил 8 августа в матче с «Ростовом». Екатеринбургская команда выиграла на домашнем стадионе со счётом 1:0. Всего «Урал» выиграл три игры из четырёх, а также в одном матче сыграл в ничью.