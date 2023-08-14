Махачкала, 14 августа, 2023, 22:48 — ИА Регнум. Спасатели сообщили, что после взрыва на автозаправке в Дагестане в Махачкале погибшими обнаружено три человека.

12019 Пожар

Есть и пострадавшие — их семь.

«Площадь пожара составляет 500 кв. метров», — добавили в ГУ МЧС по Дагестану.

Как сообщало ИА Регнум, в здании автосервиса в Махачкале вечером 14 августа произошёл взрыв в районе торгового центра «Глобус». Все службы экстренного реагирования задействованы.

Известно, что сначала взрыв произошёл в автосервисе, после этого огонь перекинулся на АЗС «Нафта». Загорелось несколько машин.