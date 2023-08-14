Париж, 15 августа, 2023, 00:11 — ИА Регнум. На юге Франции произошёл крупный природный пожар. К ликвидации возгорания привлечены более 500 пожарных, сообщил 14 августа министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«Крайне опасный пожар начался в Восточных Пиренеях. Призываю население и отдыхающих к повышенной бдительности. Задействованы существенные средства: 13 самолётов, три вертолёта и более 500 пожарных», — написал министр в Twitter.

Природный пожар в коммуне Сен-Андре начался вечером. По информации телеканала BFMTV, несколько населённых пунктов эвакуировали, выгорели более 50 гектаров.

Как сообщало ИА Регнум, утром 10 августа загорелось зернохранилище у порта Ла-Рошель на юго-западе Франции. Пожар вспыхнул в здании логистической группы SICA Atlantique. В здании хранились несколько тысяч тонн пшеницы. Возгорание произошло на ленте конвейера для поднятия зерна внутри здания. Из хранилища эвакуировали 20 человек.

В конце июля Лазурное побережье Франции охватило несколько природных пожаров. Наиболее серьёзный пожар вспыхнул 25 июля в городе Кань-сюр-Мер, который расположен в семи километрах от международного аэропорта Ниццы, площадь возгорания составила 10 га, в его тушении участвовали 100 пожарных и вертолёт. Также из-за огня приостановили движение поездов на участке между Антибом и Ниццей и движение на участке автострады А8.